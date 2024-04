Niño vende dibujos en Yucatán para pagar su tratamiento contra la leucemia

Santi es un niño de 12 años y desde hace unos meses dejó la escuela, cursaba primero en una secundaria de Yucatán. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica y vende sus dibujos, para ayudar con su tratamiento y los gastos de la casa.

Niño vende dibujos en Yucatán para pagar su tratamiento de leucemia

Landy Pech, mamá de Santi, explica de dónde surgió la idea de vender dibujos para ayudar a su familia.

“Por las circunstancias, me imagino. Porque él ve que a veces publico (en redes sociales) sobre mis uñas de gelish y pedicure. A veces no salía trabajo y me veía llorar. Me decía: “por qué lloras”, y yo le contestaba “pues no tengo trabajo”, explicó la señora Landy.

La mamá del joven artista y emprendedor añadió: “Un día en la libreta de la escuela, se puso a pintar. Me pidió que le comprara una caja de colores y vi que empezó a publicar en redes sociales, que vendía dibujos”.

Piden ayudar a niño que vende dibujos para pagar tratamiento contra leucemia

Desde San Francisco Umán, zona conurbada a Mérida, este pequeño gran guerrero busca el apoyo de la comunidad de todo México. Los dibujos del pequeño Santi se han viralizado y sólo pide 10 pesitos por cada una de sus obras, lo que ayudaría a cubrir los gastos de su tratamiento de leucemia.

“Es un niño muy inteligente, tiene muchas ganas de vivir, a pesar de que Dios pone las pruebas. Nos enteramos de su enfermedad, y sí nos sorprendió. Él lloraba, y me hacía preguntas que la verdad no sabía contestar. Sin embargo, comenzamos a buscar ayuda, pero a pesar de su enfermedad, veo que mi bebé, pues le echa ganas”. Landy Pech, mamá de Santi

Si usted gusta adquirir alguno de estos dibujos, puede ponerse en contacto con la mamá de Santy, a los números 9992610597 para llamadas, y 9994466357 para WhatsApp.

