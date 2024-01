Nueva Casa Otoch sustituye al Caimede: M. Vila

Niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo tutela del estado ahora cuentan con un espacio digno, moderno y de calidad para recibir la atención que requieren y seguir con su desarrollo, al entregar el gobernador Mauricio Vila Dosal la “Casa Otoch”, nuevo Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes (Casnnay), que viene a sustituir el viejo Caimede.

En el fraccionamiento Caucel II, Vila Dosal encabezó la inauguración de estas nuevas y mejores instalaciones. Con éstas, el Gobierno del estado busca garantizar los derechos y una vida digna de los menores en situación de vulnerabilidad. Lo anterior, a través de esta obra que representó una inversión estatal de más de 153 millones de pesos.

Al respecto, la presidenta del Patronato Casa Otoch, Yuli Chapur Zahoul, aseveró que este proyecto es el ejemplo de que “cuando nos unimos los yucatecos, podemos construir un mejor lugar para todos” y que en Yucatán “tenemos un gobierno sensible, donde se anteponen los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes, especialmente de los que se han visto vulnerados”.

“Agradezco a Mauricio Vila Dosal y a su equipo por trabajar con la visión y pasión que le caracteriza. No cabe duda de que Yucatán se está transformando”, apuntó Chapur Zahoul.

En su mensaje, el gobernador expresó que este proyecto es resultado de un largo trayecto, pero también del trabajo en equipo para dar espacios dignos a las y los yucatecos más pequeños y en situaciones complicadas.

Acompañado de la presidenta del Patronato Casa Otoch, Yuli Chapur Zahoul, Vila Dosal señaló que en aproximadamente dos meses comenzará la mudanza de las niñas, niños y jóvenes a las nuevas instalaciones. Toda vez que en ese tiempo se estarán atendiendo los detalles finales de obra y mobiliario.

En ese marco, el gobernador reconoció el trabajo que realiza el Patronato en favor de la niñez yucateca, al tiempo que agradeció a José Chapur Zahoul por la donación de mobiliario que está realizando para tener lista la Casa Otoch para los menores a cargo del estado.

Detalló que en Casa Otoch se encuentran separadas las áreas de niños y adolescentes con espacios personalizados de acuerdo con su etapa de vida, y que la zona de adolescentes también tiene división para hombres y mujeres, cambios que no hay en el actual Caimede.

“Queremos que cuando las niñas, los niños y adolescentes vengan a Casa Otoch no se quieran ir, que aquí encuentren todo lo que la vida no les ha dado no sólo en las instalaciones, sino que en el personal hallen el amor y cariño que tanta falta les hacen”.

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.