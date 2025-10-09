Pese a lluvias, sequía continúa afectando a Yucatán

GENERANDO AUDIO...

En algunas zonas de Yucatán se registra sequía. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Aunque las recientes lluvias han sido significativas en distintas zonas del país, la sequía persiste en regiones de Yucatán. De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de México (MSM), al 30 de septiembre, el territorio estatal enfrenta algún grado de afectación, desde condiciones anormalmente secas.

El análisis climatológico del MSM detalla que, mientras en el norte y noroeste del país las lluvias redujeron la intensidad de la sequía, en gran parte de la península de Yucatán prevalecieron déficits de precipitación. Las condiciones más críticas se concentran en cinco municipios con sequía moderada (D1) y otros cuatro en sequía severa (D2), categoría que implica pérdidas probables en cultivos, escasez de agua y restricciones en su uso.

Además, 24 municipios presentan condiciones anormalmente secas (D0), una fase que puede marcar el inicio de un episodio más agudo si la falta de lluvias persiste.

El estado mantiene una proporción mayoritaria de su territorio sin afectación directa, sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia ante los riesgos que implican los cambios bruscos en las condiciones hídricas.

El periodo de lluvias ha estado influenciado por el paso de ondas tropicales, canales de baja presión y el huracán Narda, fenómenos que generaron precipitaciones puntuales en la región. Sin embargo, estas han sido insuficientes para revertir el déficit acumulado, especialmente en el noreste, oriente y sur del país.

