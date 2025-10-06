Piden intervención de la Profepa en el zoológico La Reina de Tizimín por presunto maltrato animal

GENERANDO AUDIO...

Un jaguar murió en La Reina de Tizimín. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Red de Bienestar Animal de Quintana Roo denunció que el zoológico La Reina de Tizimín, en Yucatán, no le da un trato digno a los animales y se han presentado casos de maltrato y mal manejo de los especímenes; por este motivo, se pide la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que realice una inspección inmediata.

Denuncian maltratos y deficiencias en el zoológico La Reina de Tizimín

De acuerdo con la denuncia, en La Reina de Tizimín se han presentado varios casos de “maltrato, descuido, deficiente atención veterinaria y alimentación inadecuada” hacia los animales.

Recientemente, en este zoológico falleció un jaguar, y aunque la versión oficial asegura que la causa fue por una enfermedad pulmonar; varios testigos mencionan que este ejemplar llegó con una herida en una de sus patas, pero nunca recibió el tratamiento adecuado.

Ésta no es la primera vez que señalan muertes por negligencia médica en La Reina de Tizimín. En 2011 falleció un león africano por peritonitis; dos años después, murió una tigresa por la misma causa.

[TE PUEDE INTERESAR: Indigna video de osa al borde de la muerte en el Zoológico La Pastora en Nuevo León]

Además de la muerte del jaguar, se menciona el caso de dos leonas hermanas, una de ellas se encuentra en mal estado y tiene dificultades para mantenerse en pie, a pesar de tener la misma edad que su hermana.

En el año 2018 la Red de Bienestar Animal de Quintana Roo presentó una denuncia formal en contra del zoológico en Yucatán por el mal estado de los animales, pero no hubo sanciones ni cambios en el lugar. Ahora, en 2025, una vez más se pide la intervención de la Profepa para que determine el estado de salud real de los especímenes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]