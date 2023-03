Luego de que se hiciera viral la búsqueda de “Peo”, el perrito de peluche de Airam, que era recuerdo de su papá fallecido y que se extravió en una plaza comercial en Mérida, la pequeña recibió una sorpresa: le regalaron un peluche nuevo con la ropa y voz de su papá, para que no lo extrañe.

Nelia hizo posible que la pequeña Airam tuviera este nuevo muñeco.

“Lo que más nos llegó, fue que decía que era el único recuerdo que tenía de su papá, que lamentablemente falleció, y me pudo mucho, porque la vi y en ella vi a mi hijo, y pensé que a mí no me gustaría que algo así le pasara, que fuera algo que no pudiera recuperar de alguna manera. Quizá no podamos encontrar su peluche, pero podemos hacerle uno lo más parecido posible o basado en nuestros diseños viendo el de ella, para poderla hacer más feliz y tratando que ella esté más tranquila”.

Nelia Braga, fundadora de Memorabilia.