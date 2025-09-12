GENERANDO AUDIO...

Pobladores denunciaron contaminación por granja en Mérida. Foto: Cuartoscuro

Después de años de exigencias de comunidades mayas y activistas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chí, Mérida, por contaminar y violar la ley ambiental.

La granja operaba con más de 50 mil cerdos y descargaba aguas residuales sin permisos. Durante años desatendió las medidas correctivas y fue señalada por los pobladores por los malos olores y la afectación al agua de la zona.

Comunidad celebra la clausura

Vecinos de Santa María Chí señalaron que este cierre representa un triunfo después de un proceso que incluyó amparos y persecuciones políticas contra quienes denunciaron.

“Por fin se nos hizo justicia… ahora sí ya podemos decir que estamos tranquilos y contentos”, expresó Elian Aké, habitante de la comunidad.

Autoridades de Mérida acompañan el proceso

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón, aseguró que acompañarán la decisión de la Profepa y reforzarán la supervisión de los sistemas de agua para garantizar su calidad.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que trabajan en la reubicación de los animales. Señaló que el desmantelamiento no será inmediato por el número de cerdos en la granja, pero se hará en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Manga de langostas invade colonias de Mérida]

Caso con impacto internacional

Desde 2021, los pobladores emprendieron un proceso legal que incluso fue documentado por representantes de la ONU, quienes dieron seguimiento a las denuncias por contaminación.

La clausura marca un avance en la reparación del daño ecológico, aunque las autoridades aún deberán garantizar que se cumplan las sanciones y se atiendan las afectaciones ambientales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]