Programa Mujeres Renacimiento: ¿quiénes reciben apoyo de 15 mil pesos en Yucatán?

Entrega de tarjetas en septiembre. Foto: Gobierno de Yucatán.

El Gobierno de Yucatán, a través de la Secretaría de Bienestar, informó que durante septiembre de 2025 se lleva a cabo la entrega de la Tarjeta Elvia Carrillo Puerto a las beneficiarias del programa Mujeres Renacimiento, con el cual se otorgan apoyos económicos por hasta 15 mil pesos.

Aunque inicialmente la convocatoria señalaba que la dispersión de las tarjetas se realizaría en julio, el proceso se concretó hasta este mes de septiembre, por lo que las madres autónomas seleccionadas ya estarán recibiendo su beneficio.

¿Quiénes reciben el apoyo Mujeres Renacimiento en septiembre?

El programa está dirigido a mujeres de 18 a 59 años, madres autónomas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos:

Ser madre de hijas y/o hijos de hasta 16 años

Residir en Yucatán por un mínimo de tres años

No recibir otro apoyo estatal o federal con el mismo fin

No estar afiliada al IMSS o al ISSSTE

Las beneficiarias fueron seleccionadas tras el estudio socioeconómico realizado en mayo y se encuentran inscritas en el padrón oficial publicado por la Secretaría de Bienestar del Estado, que puedes revisar a continuación:

Revisa las redes sociales de la dependencia estatal para saber dónde y cuándo recoger tu Tarjeta Elvia Carrillo Puerto.

¿De cuánto es el apoyo y cómo se entrega?

Cada mujer beneficiaria recibe 2 mil 500 pesos bimestrales, hasta por seis bimestres, lo que suma un total de 15 mil pesos. El recurso se entrega directamente a través de la Tarjeta Elvia Carrillo Puerto, mecanismo diseñado para garantizar transparencia y acceso directo al subsidio.

Cobertura en todo el estado

El programa Mujeres Renacimiento tiene cobertura en los 106 municipios de Yucatán, con prioridad a madres que presentan alta marginación, rezago social, discapacidad permanente o que habitan en comunidades indígenas.

La Secretaría de Bienestar recordó que solo las personas cuyos nombres aparecen en el padrón oficial son beneficiarias, por lo que pidió evitar caer en fraudes o gestores externos. Además, puso a disposición el número 999 930 3179 y sus oficinas en Mérida para brindar orientación: