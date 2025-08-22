Queman el Palacio Municipal de Tzucacab, Yucatán, tras protesta por muerte de detenido

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Una protesta por la muerte de un joven detenido en la cárcel municipal de Tzucacab, Yucatán, terminó en disturbios y la quema del Palacio Municipal, la Comandancia y un vehículo oficial.

Ángel “C”, padre de familia, fue hallado muerto en su celda el martes por la mañana, tras haber sido detenido la noche anterior. Autoridades municipales afirman que se trató de un suicidio.

Indignados, vecinos convocaron a una protesta pacífica para exigir justicia y la destitución de cinco funcionarios.

Sin embargo, al llegar al Palacio Municipal, la manifestación se tornó violenta: se rompieron puertas, se incendiaron muebles, llantas y oficinas, y una camioneta de Alumbrado Público fue quemada.

Policías locales fueron rebasados y se retiraron. Más tarde, llegaron elementos de la SSP y bomberos, quienes controlaron el fuego y restablecieron el orden poco antes de las 20:30 horas.