Reemplacamiento en Yucatán 2025: quiénes deben hacerlo en octubre 2025, costos y requisitos

GENERANDO AUDIO...

Reemplacamiento en Yucatán. Foto: Shutterstock

En 2025, el estado de Yucatán ha puesto en marcha un proceso escalonado de reemplacamiento que va del 1 de junio al 31 de diciembre, contemplando que los propietarios realicen el cambio de placas conforme a la letra de sus matrículas y el tipo de vehículo.

¿A quiénes les toca reemplacar en octubre 2025?

En el mes de octubre, les toca reemplacar a quienes portan placas con las siguientes letras: YZA-D, YZA-E, YZA-F, YZZ-D, YZZ-E, YZZ-F (automóviles particulares), así como las claves correspondientes para camiones: YN-0000-D, YR-0000-E, autobuses: 11-ZBA-00, remolques: 4YS-000-A, 3YT-000-A y placas de demostración: 5-XA-00D.

El trámite de reemplacamiento es obligatorio para vehículos particulares, transporte público, motocicletas, remolques y unidades de demostración, incluidos aquellos automotores foráneos que circulen de forma permanente en el estado.

¿Cuáles son los costos?

Los costos vigentes para obtener placas nuevas, tarjeta de circulación y calcomanía en 2025 son:

Servicio particular: 2 mil 239 pesos (placa mil 832 + tarjeta 407 pesos)

(placa mil 832 + tarjeta 407 pesos) Servicio público: 2 mil 548 pesos

pesos Arrendadoras: 2 mil 104 pesos

Demostración: 4 mil 891 pesos

pesos Motocicletas: 747 pesos

pesos Remolques: mil 297 pesos

Requisitos

Para realizar el trámite es necesario cumplir con estos requisitos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, etc.)

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, etc.)

Factura vehicular que acredite la propiedad del automóvil

Tarjeta de circulación del vehículo

Placas vencidas o de emisiones 2020 (cuando aplique)

Póliza de seguro vigente

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por SAT

Si el trámite lo hace un tercero, carta poder notariada e identificación del gestor

Que el vehículo esté libre de infracciones al momento del trámite

El proceso se integra con una plataforma digital en la que el usuario puede subir sus documentos, validar con inteligencia artificial y agendar cita para recoger las placas. También se habilitaron módulos físicos en Mérida y municipios del interior (Progreso, Izamal, Valladolid, Tizimín, Tekax) para facilitar la entrega del trámite.

El incumplimiento puede derivar en sanciones conforme al reglamento estatal de tránsito, que contempla multas por circular con placas vencidas o sin permiso provisional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]