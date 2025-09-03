Reemplacamiento en Yucatán septiembre 2025: matrículas, costos y descuentos vigentes

GENERANDO AUDIO...

Te contamos los detalles del trámite. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El reemplacamiento en Yucatán continúa en septiembre; cabe recordar que este trámite se realiza desde hace unos meses en la entidad, por lo que autoridades del estado implementaron un calendario en el que, mes con mes, se puede consultar qué láminas se deben cambiar y el tipo de vehículo.

Dependiendo el tipo de placa será el costo que el usuario debe pagar; sin embargo, el Gobierno estatal anunció que se implementan descuentos.

En Unotv.com te contamos qué matrículas deben hacer el reemplacamiento en Yucatán durante septiembre y demás requisitos del trámite.

¿Qué matrículas deben hacer el reemplacamiento en Yucatán en septiembre 2025?

Para saber qué placas deben cambiarse, hay que tomar en cuenta las tres primeras letras, así como las últimas de las matrículas.

El proceso incluye autos, motocicletas, camiones, remolques y transporte público.

Placas de automóvil:

YYA-000-D hasta YYZ-000-D

YYA-000-E hasta YYZ-000-E

YYA-000-F hasta YYZ-000-F

Placas de camión:

YU-0000-C

YP-0000-E

Placas de autobús:

10-ZBA-00

Placas de remolque:

3YS-000-A

2YT-000-A

Placas de demostración:

4-XA-00D

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial del tramitante

Comprobante de domicilio (con vigencia máxima de 90 días de expedición)

Documento para acreditar la Propiedad del Vehículo

Póliza de Seguro

Placas Vehiculares

Carta Poder Notariada (presentarla en caso de realizar el trámite por un tercero, anexando su identificación oficial)

Cédula de Identificación Fiscal (CIF)

Pago del reemplacamiento

¿Cuál es el costo por el reemplacamiento en Yucatán 2025?

Servicio particular: 2 mil 239 pesos, que equivale a mil 832 pesos por el importe de las pacas más 407 pesos por la tarjeta de circulación.

Servicio Público: 2 mil 548 pesos, que es por el importe de la placa, 2 mil 172 pesos, más la tarjeta de circulación, 376 pesos.

Placas Arrendadoras: 2 mil 104 pesos, el importe es la suma por la placa, mil 697 pesos, más 407 pesos por la tarjeta de circulación.

Placas de Demostración: 4 mil 891 pesos, que equivale a 4 mil 73 pesos por el importe de las láminas y 818 pesos por la tarjeta de circulación.

Motocicletas: 747 pesos, que es la suma de 611 pesos por la placa y 136 pesos por el costo de la tarjeta de circulación.

Placas de Remolque: mil 297 pesos, que es la suma de 848 pesos por el importe de placa y 449 pesos por la tarjeta de circulación.

El trámite se puede pagar en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y hasta cheque certificado, expedido a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, a partir de 2 mil pesos.

También hay facilidades de pago, como meses sin intereses.

Descuentos vigentes

Cabe recordar que el Gobierno estatal anunció descuentos que se aplican como parte de la segunda etapa del reemplacamiento 2025.

Por lo que, desde el 1 de junio al 31 de diciembre se implementa lo siguiente:

75 % de descuento en multas de tránsito

Reducción del 100% del impuesto sobre tenencia de ejercicios 2015 y anteriores (incluidos recargos y modificaciones)

Reducción del 100% en refrendos no pagados 2012, 2016,2021,2023 y 2024

Para hacer el trámite se debe agendar una cita, ya sea en el sitio oficial o llamando al 9994 000480 (Centro de Servicios Yucatán) o al 999 930 32 00 ext. 40533 (módulo de placas de la SSP).

Para recoger las placas nuevas puedes acudir a los módulos ubicados en Mérida, puede ser en el Centro de Servicios Yucatán, la Unidad Deportiva Kukulcán, el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, City Center, Caucel y la Dirección de Transporte.

También en el interior del estado, puede ser en el Módulo CISP Valladolid, en Tizimín, Progreso, Tekax e Izamal.

