Reportan choque múltiple en la carretera Mérida-Campeche, con incendio y al menos 15 muertos

Foto: X: @GN_Carreteras

Al menos 15 personas habrían muerto este sábado en el kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche, a causa del choque de una combi de pasajeros, un tráiler y un auto particular.

Hasta el lugar en Yucatán se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, bomberos y de emergencias, donde algunas de las víctimas habrían fallecido al momento. El fuego consumió los vehículos.

El resultado del brutal choque ha ocasionado también que la zona sea acordonada, mientras los servicios de emergencia hacen maniobras para poder rescatar los cuerpos de entre las llamas.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los fallecidos ni las causas exactas del accidente.

La zona permanece bajo resguardo en coordinación con la Guardia Nacional para las diligencias correspondientes.

De manera extraoficial se habla de 15 personas fallecidas, entre ellas el conductor del tractocamión que permanecía a bordo de la unidad y una persona más calcinada en el interior del taxi colectivo.

