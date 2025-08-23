Resguardan palacio municipal de Tzucacab tras disturbios

GENERANDO AUDIO...

El palacio municipal de Tzucacab, Yucatán, permanece bajo fuerte resguardo de policías estatales y de la Guardia Nacional luego de que manifestantes incendiaran mobiliario y un vehículo oficial la noche del jueves 22 de agosto, tras la muerte de un joven identificado como Ángel en la cárcel municipal.

De acuerdo con vecinos, la protesta estalló por la falta de información oficial sobre el deceso del joven, lo que derivó en el incendio del edificio público. El secretario de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez, informó que el caso ya es investigado por la Fiscalía estatal.

Tzucacab bajo resguardo tras disturbios

La Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional intervinieron para controlar los disturbios en el centro del municipio. Hasta la mañana de este viernes, el palacio municipal seguía acordonado y en la localidad prevalece una tensa calma.

Habitantes como Licely Marfil, vecina del lugar, reprocharon la falta de información oficial: “Anoche quemaron el palacio por pedir justicia por el chavo que se murió, aparte las autoridades no dieron la cara, no sacaron ningún comunicado, nada hasta ahorita”.

Autoridades investigan la muerte de Ángel

El secretario de Gobierno de Yucatán explicó que lo que se reporta es un ahorcamiento dentro de la cárcel municipal, aunque precisó que las causas reales serán determinadas por la Fiscalía.

Los familiares del joven aún no se han pronunciado, mientras que el Gobierno estatal pidió confiar en las instituciones: “Nadie por encima de la ley, se va a investigar hasta las últimas instancias”, dijo Pérez.

Derechos Humanos abre queja de oficio

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán informó que inició una queja de oficio y envió personal especializado para recabar información en Tzucacab.

No es la primera vez que un palacio municipal en la zona es atacado: en agosto de 2019, el edificio de Oxkutzcab también fue incendiado durante una protesta que terminó con patrullas dañadas y severos destrozos.