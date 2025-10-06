Recuperan 22 mil hectáreas de manglar en Sisal, Yucatán

GENERANDO AUDIO...

En la costa de Sisal, Yucatán, decenas de familias se unieron para recuperar los manglares que alguna vez estuvieron en riesgo. Hombres, mujeres y hasta niños trabajan juntos en la reforestación y apertura de canales que permiten que el agua vuelva a fluir, reduciendo la salinidad y devolviendo la vida marina a la zona.

Comunidades restauran los manglares de Yucatán

El esfuerzo comunitario permitió que más de 22 mil hectáreas de manglar se regeneraran en la Península de Yucatán. Entre las especies que han vuelto a habitar el ecosistema destacan:

Flamingos

Garzas

Cocodrilos

Mojarras rayadas

Para los pobladores, ver el regreso de la vida silvestre es un motivo de orgullo. Nemesio Cámara, restaurador de manglares, comparte que este trabajo ha sido de constancia y esperanza:

“Me siento muy contento, que vemos que todo nuestro trabajo se ha hecho y sigue floreciendo y esperamos que nuestro trabajo no se acabe”. Nemesio Cámara, restaurador de manglares



Un pulmón natural que protege la costa

El activista Víctor Puc explica que los manglares producen el triple de oxígeno que un bosque tropical y funcionan como barrera natural contra los ciclones. Además, su capacidad de capturar carbono los convierte en un aliado clave contra el cambio climático.

“La producción de oxígeno, últimamente se ha comprado que un bosque de manglar, produce el triple de oxígeno que un bosque tropical como tal. Otra de las cosas es que es una barrera en contra de los vientos fuertes, minimiza en este caso los vientos de los ciclones que nos llegan por acá”. Víctor Puc, activista

Las acciones se realizan de la mano con Ducks Unlimited de México (DUMAC) y el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, mediante el proyecto RE3CO, que promueve la restauración y conservación de humedales costeros.

En total, se han intervenido más de 125 mil hectáreas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Sisal, ejemplo de unión y esperanza

El manglar no sólo es un ecosistema vital, también es hogar, fuente de alimento y protección costera.

Lo que ocurre en Sisal demuestra que cuando la comunidad se une, la naturaleza renace.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]