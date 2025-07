Tala ilegal y desmontes amenazan biodiversidad del área Natural protegida de Cuxtal, Yucatán

GENERANDO AUDIO...

Especialistas ambientales identificaron al menos a tres especies que estarían en peligro, de continuar la tala ilegal en la Reserva Cuxtal en Mérida, el pulmón verde más importante de la capital de Yucatán.

Se trata del Tigrillo, el Gecko Yucateco de Bandas y el Oso Hormiguero.

“En los últimos meses, hemos estado percatándonos de diferentes actividades que se han realizado dentro de la Reserva Cuxtal que están relacionadas con tiraderos clandestinos que ya han incrementado y se han reportado”, informó Sandra García, directora de la Reserva de Cuxtal.

Cuxtal no sólo es hogar de fauna silvestre: también abastece de agua a la región, regula el clima y genera oxígeno.

El crecimiento urbano desmedido y actividades ilegales como la tala, quemas y lotificación clandestina, amenazan su biodiversidad.

El Ayuntamiento de Mérida exhorta a los ciudadanos a brindar auxilio a las especies en caso de encontrar alguna en zona urbana, evitar manipularla y contactar a las autoridades ambientales.

“Lo mejor es no interferir en el paso de ellas, entonces es no tocar, no asustarlos, dejar que ellos puedan internarse otra vez en sus lugares. No es que reubiquemos, porque están en su sitio, simplemente están desorientadas“, señaló Raúl Escalante, director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal.

De acuerdo con especialistas del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, la degradación en todo el estado es alta y en el último siglo, la temperatura ha subido alrededor de 14 grados.

“Al perderse la vegetación hay un aumento de materiales que absorben mucho el calor y que no lo liberan, entonces esa absorción de calor hace que suba“, afirmó Casandra Reyes, directora de la Unidad de Recursos Naturales del CICY.

En Cuxtalel, el pulmón verde más grande de Mérida, hay más de 800 especies de flora y fauna, algunas protegidas con normas federales, como el Pavo de Monte, el Oso Hormiguero, el Venado Cola Blanca y el Puma Jaguarundi.

La reserva ecológica de Cuxtal se localiza al sur de Mérida, Yucatán, donde limita con al menos dos municipios: al oriente con Kanasín y al poniente con Umán.