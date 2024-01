Tiene 11 años y ganó Oro en Nacional de Matemáticas

A sus 11 años de edad, Víctor es un apasionado de los números y las matemáticas, y gracias a ello, logró el oro en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica.

“Siempre me ha gustado desde que me acuerdo las matemáticas tal y como son contar las sumas las restas las operaciones y ahorita siento que me gustan más que nunca”. Víctor Vázquez



Víctor cursa el sexto grado de primaria en la escuela Ricardo López Méndez en el sur de Mérida.



Para este concurso fue seleccionado entre más de 15 mil aspirantes de todo el estado, y es uno de los nueve estudiantes de educación básica que se ubicaron en el ranking nacional, tras el concurso de septiembre pasado.



Su familia supo de su atracción por los números desde que él era pequeño.

“Desde pequeño sentimos que se iba desarrollando un poquito diferente y toda la familia lo notó desde mi mamá, mi esposo, mis suegros, notamos que no se interesaba en temas que otros niños, por ejemplo, en el kinder prefería acercarse con las maestras que con otros niños y les platicaba números de geografías, le gustaba hacer mapas desde pequeño o por ejemplo cuando era muy chiquito íbamos caminado por las calles, se la pasaba contando los números pares e impares de las casas, era algo muy notorio”. María Bastos | Mamá de Víctor



El próximo reto de Víctor es la Olimpiada Internacional de Matemáticas, y para ello se encuentra en proceso de preparación, pues busca representar a México en la contienda programada para este 2024.