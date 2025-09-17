“¡Viva José Bautista!”: comisario yucateco se equivoca durante el Grito de Independencia

| Uno TV

En Ticul, Yucatán, se cometieron errores durante el Grito. Foto: Cuartoscuro

En Yotholín, Ticul, Yucatán, el comisario municipal, Pedro Pablo Hau, cometió un error durante la ceremonia del Grito de Independencia.

¿Qué se sabe del error en la ceremonia del Grito de Independencia?

Según medios locales, durante la ceremonia del Grito de Independencia en Yotholín, comunidad perteneciente al municipio de Ticul, el comisario Pedro Pablo Hau Tzec, visiblemente nervioso, cometió varios errores al mencionar los nombres de los héroes de la Independencia.

“¡Vivan los héroes que nos dieron libertad! ¡Viva Morelos! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva José Bautista!”, expresó con algunas pausas. Luego continuó: “¡Viva la Corregidora! ¡Viva Aldama! ¡Viva Morelos! ¡Viva Yucatán! ¡Viva Ticul! ¡Viva Yotholín!”.

En otras entidades, también, funcionarios cometieron equivocaciones.

Entre los próceres de la Independencia destacan:

Miguel Hidalgo y Costilla

José María Morelos y Pavón

Ignacio Allende

Juan Aldama

Josefa Ortiz de Domínguez (La Corregidora)

Vicente Guerrero

Guadalupe Victoria

Agustín de Iturbide

