En Yucatán, el gusano barrenador ha afectado a perros y gatos, con cuatro casos confirmados en la región, por lo que se ha incrementado la vigilancia en clínicas veterinarias.

También han aumentado su presencia las campañas de concientización a propietarios de mascotas para evitar más contagios y que la enfermedad prolifere.

Este parásito deposita sus huevos en heridas abiertas, después las larvas se comen el tejido vivo, provocando infecciones graves, mal olor y dolor.

Especialistas recomiendan revisar el estado de las mascotas, y reportar cualquier herida que no sane de manera rápida, pues es motivo de alerta.

“Que esté muy atenta a las heridas que pueda tener su mascota, muchas veces no nos damos cuenta de que tal vez en las patitas o en alguna parte del cuerpo, tanto perros como gatos, pueden tener alguna herida por distintas circunstancias […] la mosca busca heridas frescas, busca estas aperturas dentro del cuerpo que estén con tejido vivo, no con tejido muerto, y es ahí donde empieza a producirse el ciclo” Raúl Escalante / director de Medio Ambiente y Unidad Animal de Mérida

En caso de que las mascotas presenten heridas, sugieren llevarlas al veterinario para que se asegure de que no haya larvas y recibir tratamiento a tiempo.

En Yucatán se han detectado más de 46 casos en animales, especialmente en 14 municipios, incluyendo Mérida, Tzucacab, Halachó y Peto.

“La idea más importante es que hoy no hay herida no hay gusano, en ese sentido tenemos que seguir trabajando y darle tranquilidad a la ciudadanía, de que un animal infectado es un animal que se cura; no hay que encuarentenar, no hay que sacrificar, es un animal común que se infectó y que hay que quitarle esa infección”

Edgardo Medina / secretario de Desarrollo Rural de Yucatán