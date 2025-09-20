Yucatán se une para limpiar y proteger playas

GENERANDO AUDIO...

Desde Celestún hasta El Cuyo, en 14 puntos de la costa, Yucatán se unió para limpiar y proteger las playas. De acuerdo con Laura Cancino, coordinadora de manejo integral de residuos sólidos del sistema metropolitano, en la zona metropolitana del estado se generan unas mil 400 toneladas de residuos todos los días.

“En Yucatán se generan aproximadamente 2 mil 500 toneladas de residuos todos los días, en la zona metropolitana unas mil 400 diarias y lo que se encuentra en las playas son kilos importantes de todos esos residuos que día a día nos encontramos en el estado”, Laura Cancino, coordinadora de manejo integral de residuos sólidos del sistema metropolitano

Este esfuerzo forma parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas. Cientos de voluntarios participaron en esta jornada masiva de limpieza de playas.

“El ecosistema siga siendo muy viable, sobre todo para esta temporada que es de huracanes, creo que los manglares deben ser muy importantes de que estén sanos, me tocó ver basura de ellos sí, o sea, como crecen en el mangle, o sea es increíble, no tirando basura o quitándole impacta sobre todo a esta parte del medio ambiente”, Arath Cámara, voluntario.

Javier, otro voluntario, afirmó que si las playas se limpiaran se lograría conservar varias áreas naturales.

“Yo opino que, si limpias bien las playas, se podrían conservar muchas áreas naturales como éstas. La gente a veces no se da cuenta de esto. Esto ayuda a que no cause ciertos desastres naturales, no se desborde el mar a veces, ayuda bastante, además de verse bonito”, Javier Mares, voluntario

Además de Progreso, también se limpiaron playas de Celestún, Sisal, Santa Clara, Dzilam de Bravo, Chelem, Chicxulub Puerto, Chuburná, Chelem, Río Lagartos, Las Coloradas, San Crisanto, Telchac Puerto, El Cuyo y Chabihau.