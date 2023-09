Extraen piedra gigante de 250 gramos de vejiga de adulto mayor en Yucatán

Al señor José le extirparon una piedra de 250 gramos. Foto: IMSS

En el Hospital de Izamal, Yucatán, médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una intervención que cambió la vida de un paciente llamado José, pues el equipo médico logró extraer una piedra que ocupaba más del 50% de la vejiga del paciente y le causaba severos dolores y problemas urinarios.

Piedra de 250 gramos en vejiga

Don José, un hombre de 73 años de edad, fue sometido a una cirugía dirigida por el doctor Julio César Salinas, especialista en Urología. Los estudios preoperatorios revelaron la presencia de una piedra gigante en la vejiga del paciente, que medía aproximadamente 10 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho, con un peso de 250 gramos. Esta piedra estaba compuesta por diversos minerales, incluyendo calcio, oxalato y estruvita.

Ver más Extraen en Jornada Quirúrgica de Urología de @IMSSBienestar en #Yucatán piedra gigante de 250 gramos de vejiga de adulto mayor.



➡️ https://t.co/E0419UsJL5 pic.twitter.com/PPgRv3yngX — IMSS (@Tu_IMSS) September 6, 2023

Operación en Yucatán

El doctor explicó que el paciente ya había experimentado complicaciones previas, como infecciones recurrentes en las vías urinarias y sangre en la orina. De no haberse retirado la piedra, ésta podría haber continuado creciendo y causar daño renal severo, así como una posible anemia crónica que habría puesto en peligro la vida de don José, explicó el IMSS en un comunicado oficial.

Además de la piedra en la vejiga, don José también presentaba un crecimiento prostático que, junto con otros factores, contribuyó a la formación de la piedra de gran tamaño. El doctor Salinas describió esta piedra como una de las más grandes que había visto en su experiencia profesional y en las jornadas médicas.

Después de tres días de la cirugía, don José recibió el alta médica siguiendo todos los protocolos institucionales. Deberá guardar reposo absoluto y seguir un régimen alimenticio específico, además de regresar para su revaloración de monitoreo.

“Gracias a esta jornada de IMSS-Bienestar, lo que no pude hacer durante mucho tiempo, ahora tuve la oportunidad de quedar bien. Gracias a Dios y a los buenos doctores que vinieron y que hicieron su trabajo. Me siento contento de estar, y también por el trabajo que hacen, Dios quiera que no se acaben las oportunidades, me atendieron bien, me cambiaron la vida”, dijo el señor José tras la operación en Yucatán.