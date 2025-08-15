Yucatán, líder con menor incidencia de homicidios y delitos

GENERANDO AUDIO...

Yucatán, ejemplo nacional en materia de seguridad. Foto: Especial

La Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad resaltó el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Estados Unidos (EE. UU.) a Yucatán como ejemplo nacional de seguridad.

Durante la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, Yucatán se destacó por registrar la menor incidencia de homicidios y delitos en el país, y ser, junto con Campeche, uno de los dos destinos en México recomendados por el Gobierno de Estados Unidos para visitar.

El gobernador Joaquín Díaz Mena agradeció el respaldo de la Federación y subrayó que este resultado no es casualidad, sino producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública, las corporaciones municipales, las fuerzas de seguridad federales y la participación ciudadana.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo, pero también nos compromete a mantenernos firmes y disciplinados para proteger lo más valioso: la tranquilidad de nuestra gente”, afirmó Díaz Mena.

El anuncio, realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina, destacó que Yucatán es el estado de la República con menor número de homicidios y delitos registrados.

Desde las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el titular del Ejecutivo estatal aseguró que la Mesa de Seguridad es el núcleo de la estrategia para que Yucatán siga siendo un lugar donde las familias vivan sin miedo, en libertad y con la certeza de que cada visitante se sentirá seguro.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que estos logros se construyen diariamente con disciplina, coordinación y compromiso, gracias al trabajo incansable de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, reiteró su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el respaldo constante a su administración y a la población yucateca, para preservar y fortalecer la tranquilidad que caracteriza al estado.

En relación con la lucha contra la pesca furtiva, el Gobernador resaltó el trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y las corporaciones municipales, esfuerzo que ha permitido avanzar con firmeza en el combate a estas prácticas ilícitas.

Además, indicó que solicitó al Congreso de la Unión legislar penas más severas para combatir la pesca furtiva.

“Vamos a seguir trabajando con la convicción de que, en Yucatán, la seguridad no se negocia. Hoy podemos decir con orgullo: Yucatán sigue seguro y juntos trabajaremos para que así continúe”, sostuvo Díaz Mena.

En la reunión estuvieron presentes el secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; el comandante de la 32 Zona Militar, General de Brigada Bernardo Reginaldo Reyes Herrera; el Jefe de Estado Mayor de la Novena Zona Naval, Contralmirante Cuerpo General Víctor Omar Mendoza Aguilar; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, General Brigadier David Morales Hernández; y el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León.