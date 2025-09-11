GENERANDO AUDIO...

Semana de Yucatán en México, en CDMX. Foto: Gobierno de Yucatán

La Ciudad de México se prepara para recibir la Semana de Yucatán en México, un evento cultural, artístico, gastronómico y comercial que se celebrará del 3 al 12 de octubre en el Palacio de los Deportes, con la participación de 270 expositores de municipios como Celestún, Valladolid, Progreso y Motul.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó que la capital se transformará en un escaparate de las tradiciones del estado:

“La Ciudad de México se va a vestir de Yucatán por 10 días, del 03 al 12 de octubre. El corazón de nuestro país latirá con la fuerza del renacimiento maya, con nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros sabores y el talento de nuestra gente”.

Cultura, gastronomía y espectáculos

De manera gratuita, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos y recorrer más de 150 stands que ofrecen artesanías, ropa, calzado y productos emblemáticos de la región.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), Luis Gerardo González Morales, adelantó que la gastronomía será uno de los grandes atractivos del evento:

“Contaremos con una oferta gastronómica muy importante elaborada en conjunto con la Cámara de la Industria de los Restaurantes. Tendremos también una oferta comercial y del vestido y del calzado, así como otros productos emblema”.

También habrá espectáculos artísticos curados por la Secretaría de Desarrollo Cultural y otras instituciones:

“Tendremos una oferta cultural, artística y de espectáculos, que ha sido curada por la Secretaría de Desarrollo Cultural y otras entidades importantes para vestir este importante evento”.

Espacio para negocios y turismo

Además de la promoción cultural, esta edición busca impulsar a Yucatán como destino de inversión.

“Contaremos por primera vez con un área de negocios muy importante… que permitirá a las embajadas, consulados, organismos empresariales y Cámaras de Comercio de otros países venir a ver todas las oportunidades de negocio”.

La Semana de Yucatán también tendrá actividades fuera del Palacio de los Deportes, pues habrá otras actividades en más puntos de la Ciudad de México.

Entre ellas, destacan masterclass de cocina yucateca en restaurantes y en el Museo de la Revolución. Los visitantes podrán aprender a preparar platillos como cochinita pibil, relleno negro, lechón al horno y la tradicional sopa de lima.

Además, se ofrecerán promociones exclusivas para quienes elijan a Yucatán como su próximo destino de vacaciones.

