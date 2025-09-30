Yucatán recibe 15 mil mdp en nuevas inversiones: Huacho

GENERANDO AUDIO...

En una reunión de alto nivel celebrada en el corporativo de HSBC en la capital del país, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció la llegada de dos nuevas inversiones privadas por un total de 15 mil millones de pesos (mdp). Las inversiones serán realizadas por empresas nacionales del sector de alimentos y bebidas, y estarán enfocadas en el fortalecimiento de la producción agroalimentaria, así como en logística y distribución, generando empleos de calidad y dinamizando la economía local.

El encuentro contó con la participación del presidente y director general de HSBC para México y América Latina, Jorge Arce Gama, así como representantes de empresas nacionales e internacionales, clientes del grupo bursátil y funcionarios del Gobierno de Yucatán. Entre ellos estuvieron Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo; Dafne López Martínez, coordinador de Proyectos Estratégicos; y Víctor López Martínez, representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.

Durante su intervención, el gobernador presentó el Renacimiento Maya, un ambicioso plan maestro de transformación económica y social que busca posicionar a Yucatán como un referente nacional en innovación, sostenibilidad y desarrollo industrial. Este programa no solo contempla obras de infraestructura, sino también estrategias para reducir la desigualdad, fomentar la prosperidad compartida y mejorar la calidad de vida de las familias yucatecas.

Entre los proyectos prioritarios que forman parte de esta estrategia destacan:

La ampliación y modernización del Puerto de Progreso, clave para el comercio marítimo.

El tren de carga del Tren Maya en la ruta Progreso–Umán, que mejorará la conectividad logística.

El desarrollo de parques y corredores industriales, que atraerán inversión manufacturera.

La construcción del Anillo Metropolitano, que facilitará la movilidad y el crecimiento urbano ordenado.

Estas obras se suman a una inversión pública histórica de más de 37 mil millones de pesos, respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y destinada a infraestructura estratégica que consolidará a Yucatán como un polo logístico y productivo en el sureste mexicano.

El empresario José Chapur Zahoul, coordinador de sectores estratégicos del Consejo Promotor de Inversiones de Yucatán, acompañó al gobernador en el encuentro, reafirmando el compromiso del sector privado con el desarrollo del estado y su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno.

Con estas acciones, Yucatán busca consolidarse como un hub industrial y logístico de alcance internacional, generando nuevas oportunidades de negocio en sectores estratégicos como la industria manufacturera, los agroalimentos, las energías limpias y la innovación tecnológica.

