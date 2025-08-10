Yucatán registra 82 nuevos casos de gusano barrenador en ganado

| 07:43 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Yucatán casos de gusano barrenador en ganado
Nuevos casos de gusano barrenador. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (Seder), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reportó 82 nuevos casos de gusano barrenador en animales de la entidad, con lo que suman 212 casos confirmados en 2025, todos con tratamiento y sin sacrificio ni cuarentena.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Municipios con casos de gusano barrenador

Los casos se registraron en municipios como Tzucacab, Tekal de Venegas, Teya, Izamal, Huhí, Maxcanú, Dzilam González, Cenotillo y Mérida, con dos registros por localidad en bovinos, ovinos, caprinos y caninos.

Los animales afectados tenían entre seis días y seis años de edad, presentando heridas causadas por alambre de púas o mordeduras de murciélago en cuello, cabeza, ubre, muslo, vulva, oreja, tarso y ombligo.

En Calotmul, Temozón, Halachó, Peto, Buctzotz, Cansahcab y Espita se identificaron tres casos por municipio en bovinos, porcinos, caninos y equinos, con lesiones por alambre de púas, papilomatosis o mordedura de murciélago.

Casos de gusano barrenador detectados por región y especie

En Tekax se confirmaron cuatro casos en bovinos, con edades de entre 15 días y ocho años, con lesiones en ombligo, cuerno y vulva.

Tizimín documentó nueve casos en bovinos, equinos y porcinos, con heridas en antebrazo, cuello, región interescapular, cuerno y ubre, en animales de entre ocho días y 20 años.

Panabá y Tunkás registraron ocho casos cada uno en bovinos de entre cinco días y siete años, con heridas en ombligo, tórax, vulva, oreja y cuerno.

[NO TE VAYAS SIN LEER: UNAM denuncia mensajes fraudulentos pidiendo algún pago y pide denunciar]

Otros municipios con casos incluyen Hocabá, Tixkokob, Muna, Ticul, Dzoncauich, Sucilá, Oxkutzcab, Opichén, Kopomá, Chapab, Baca, Cantamayec, Xocchel y Kantunil, con lesiones en ombligo y ubre.

La distribución por especie es la siguiente:

  • 176 bovinos
  • 14 caninos
  • 4 equinos
  • 5 ovinos
  • 11 porcinos y caprinos

Coordinación para control de la plaga

La Seder y el Senasica mantienen vigilancia y atención inmediata a los reportes de la ciudadanía para controlar la presencia del gusano barrenador en diferentes especies animales.

Te recomendamos:

Alerta triple por lluvias en la CDMX, con roja en Magdalena Contreras; imágenes de las inundaciones en el sur

Ciudad de México

Alerta triple por lluvias en la CDMX, con roja en Magdalena Contreras; imágenes de las inundaciones en el sur

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Pensiones

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Sismos en Chiapas: 8 réplicas tras movimiento de magnitud 6.0; activan protocolo

Sismo

Sismos en Chiapas: 8 réplicas tras movimiento de magnitud 6.0; activan protocolo

¡A golpes! Zuazua y Martínez, expulsadas en duelo de la Liga MX Femenil. VIDEO

Deportes

¡A golpes! Zuazua y Martínez, expulsadas en duelo de la Liga MX Femenil. VIDEO

Etiquetas: