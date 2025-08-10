Yucatán registra 82 nuevos casos de gusano barrenador en ganado

GENERANDO AUDIO...

Nuevos casos de gusano barrenador. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (Seder), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reportó 82 nuevos casos de gusano barrenador en animales de la entidad, con lo que suman 212 casos confirmados en 2025, todos con tratamiento y sin sacrificio ni cuarentena.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Municipios con casos de gusano barrenador

Los casos se registraron en municipios como Tzucacab, Tekal de Venegas, Teya, Izamal, Huhí, Maxcanú, Dzilam González, Cenotillo y Mérida, con dos registros por localidad en bovinos, ovinos, caprinos y caninos.

Los animales afectados tenían entre seis días y seis años de edad, presentando heridas causadas por alambre de púas o mordeduras de murciélago en cuello, cabeza, ubre, muslo, vulva, oreja, tarso y ombligo.

En Calotmul, Temozón, Halachó, Peto, Buctzotz, Cansahcab y Espita se identificaron tres casos por municipio en bovinos, porcinos, caninos y equinos, con lesiones por alambre de púas, papilomatosis o mordedura de murciélago.

Casos de gusano barrenador detectados por región y especie

En Tekax se confirmaron cuatro casos en bovinos, con edades de entre 15 días y ocho años, con lesiones en ombligo, cuerno y vulva.

Tizimín documentó nueve casos en bovinos, equinos y porcinos, con heridas en antebrazo, cuello, región interescapular, cuerno y ubre, en animales de entre ocho días y 20 años.

Panabá y Tunkás registraron ocho casos cada uno en bovinos de entre cinco días y siete años, con heridas en ombligo, tórax, vulva, oreja y cuerno.

[NO TE VAYAS SIN LEER: UNAM denuncia mensajes fraudulentos pidiendo algún pago y pide denunciar]

Otros municipios con casos incluyen Hocabá, Tixkokob, Muna, Ticul, Dzoncauich, Sucilá, Oxkutzcab, Opichén, Kopomá, Chapab, Baca, Cantamayec, Xocchel y Kantunil, con lesiones en ombligo y ubre.

La distribución por especie es la siguiente:

176 bovinos

14 caninos

4 equinos

5 ovinos

11 porcinos y caprinos

Coordinación para control de la plaga

La Seder y el Senasica mantienen vigilancia y atención inmediata a los reportes de la ciudadanía para controlar la presencia del gusano barrenador en diferentes especies animales.