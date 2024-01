Vivía en un cuarto sin ventanas: rescatan a don Bacilo, adulto mayor abandonado en Yucatán

Don Bacilo tiene 73 años y los últimos seis años de su vida vivió en un cuarto sin ventanas ni puertas, apenas unas cobijas y en una cama donde los alambres se pegaban a su cuerpo, en el estado de Yucatán.

Con un severo grado de desnutrición, prácticamente en los huesos, sin caminar, la vista debilitada, y totalmente en el abandono, don Bacilo fue rescatado.

“Estamos en el 2024 y no puedo creer que todavía estemos pasando estas cosas. Mucha gente necesitada, mucha gente viviendo en estado deplorable, es inhumano cómo está viviendo don Bacilo. Una cama toda rota, desbaratada, prácticamente está viviendo en los fierros de la cama. Heces fecales alrededor, prácticamente, no tiene un baño, no hay un lugar donde pueda ir al baño, no hay quien lo lleve al baño. Él no puede caminar, no ve. Hace sus necesidades fisiológicas en la cama, a un lado de la cama. Las moscas, bueno es increíble que estemos viendo a estas alturas, personas viviendo de esta manera”.

Abraham Cortés, encargado del albergue Casa De Descanso de los Abuelos.