En Yucatán, se armó una campal en final de softbol en Hunucmá. Foto: Captura de video

En Yucatán, se armó una fuerte campal en la final de la liga municipal de softbol en Hunucmá. La trifulca llegó hasta las gradas y se reportaron varias personas lesionadas.

¿Qué se sabe de la batalla campal en plena final de softbol en Yucatán?

El primer partido de la final en la Liga Municipal de softbol de Hunucmá, temporada 2021-2022, llevada a cabo en el campo “Ramón Ortiz”, terminó en una campal entre jugadores y aficionados de ambos bandos.

El duelo entre Novatos de Sisal y Mayks inició alrededor de las 20:30 horas del lunes; sin embargo, cuando iban ganando los representantes del puerto, se cree que el equipo contrario comenzó la trifulca en el campo, que, sin importar que hubiera personas de la tercera edad, mujeres y niños, se extendió al punto de que se generó una fuerte batalla.

Circulan imágenes sobre la batalla campal en partido de softbol en Yucatán

Los golpes entre ambos bandos llegaron hasta las gradas, donde estaban los aficionados que se unieron al hecho violento. Se informó que el incidente dejó varias personas lesionadas, pues no hubo la presencia de autoridades estatales para detener la trifulca.

En los videos que circularon en redes puede verse cómo tanto jugadores como espectadores se dejan llevar por la violencia y generan gritos de desesperación. En todo momento, la seguridad fue nula. No se contó con elementos de la Policía municipal ni de Protección Civil, razón por la cual los lesionados no recibieron atención médica inmediata y la trifulca no fue controlada.

Las imágenes fueron grabadas por el usuario Josue Natanael Burgos Cob, quien compartió en sus redes sociales un par de videos de la campal violenta que se desencadenó en el estadio de softbol en Yucatán.

A CONTINUACIÓN, LOS VIDEOS QUE DAN CUENTA DEL MOMENTO.

ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE MATERIAL AUDIOVISUAL CONTIENE VIOLENCIA EXPLÍCITA. SE RECOMIENDA DISCRECIÓN.

