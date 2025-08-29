Yucatán y Singapur inician cooperación estratégica: Huacho

GENERANDO AUDIO...

Recibiendo al embajador de Singapur en México. Foto: Huacho Díaz Mena

El gobernador Joaquín Díaz Mena recibió en el Salón de los Retratos de Palacio de Gobierno al embajador extraordinario y plenipotenciario no residente de Singapur en México, Gerald Singham, con quien acordó fortalecer la relación bilateral en los ámbitos económico, educativo y cultural.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en la importancia de promover proyectos conjuntos que generen oportunidades de desarrollo sostenible y bienestar social, destacando la cooperación internacional como un motor de progreso para Yucatán.

En ese marco, también se acordó impulsar un intercambio de tecnologías, conocimientos y experiencias en materia de gestión portuaria, con el objetivo de fortalecer el proyecto de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso y consolidar a Yucatán como una puerta estratégica hacia el mundo.

“Singapur y Yucatán comparten algo fundamental: hemos sabido transformar nuestra posición geográfica en una ventaja competitiva. Ustedes han convertido una pequeña isla en uno de los centros logísticos más importantes del mundo, y nosotros trabajamos para consolidar a Yucatán como el centro logístico del sureste mexicano y la conexión natural entre México y el mundo”, señaló el gobernador.

De igual manera, Díaz Mena compartió el proyecto de su gobierno, denominado Renacimiento Maya, que a través de obras estratégicas como la conexión del Tren Maya de carga con el Puerto de Altura, la construcción del nuevo anillo metropolitano y el establecimiento de Polos de Bienestar, busca posicionar a la entidad como un punto crucial para aprovechar el nearshoring y atraer a más empresas a asentarse en Yucatán.

Además de la ampliación del Puerto de Altura, que permitirá recibir embarcaciones de carga y turismo de mayor tamaño, la construcción del nuevo ducto de gas natural Mayakan II garantizará una mayor disponibilidad de este recurso en el estado. A la par, la apertura de nuevas universidades con carreras acordes a esta etapa de crecimiento impulsará la formación de profesionales preparados para los retos del desarrollo.

En su turno, el embajador de Singapur destacó que Yucatán y su país comparten muchos intereses y características, pero lo más significativo es que la diversidad natural, cultural e histórica de ambos territorios juega un papel relevante en su desarrollo.

“A pesar de la distancia, el trabajo de nuestra gente y la coordinación de nuestros gobiernos son el puente más importante en nuestra relación bilateral”, afirmó Singham.

Finalmente, el embajador felicitó al gobernador Díaz Mena por el progreso y desarrollo que se perciben en la entidad. “Estoy seguro de que los avances continuarán en el estado; cuentan con el apoyo de Singapur en cualquier tema que contribuya a consolidar estos logros”, añadió.

En el encuentro estuvieron presentes el coordinador de Proyectos Estratégicos, Dafne López Martínez; el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez; el director general de Asuntos Internacionales, Emmanuel Cortez González; la responsable académica del Programa Nacional de Inglés, Rebeca Sánchez; y la coordinadora de Inglés en Educación Básica, Marianela Arjona Vera, ambas de la Secretaría de Educación del Estado.

