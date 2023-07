Yucateca crea set de Barbie para las más pequeñas de su comunidad

Cuando a pesar de la tristeza por la pérdida de su hijo, la yucateca Leticia “Chatita” Dzul decidió comenzar a “pintar” su mundo rosa y creó un set de Barbie hace más de un año.

Aunque el set que creó hoy toma más relevancia debido a la “fiebre de Barbie” por el próximo estreno de la película, para Lety se trata de un tributo a su hijo Jonathan, quien murió de hidrocefalia y quien era un activista y defensor de la comunidad LGBTI+.

“Esta fiebre nace hace un año. Nació por el fallecimiento de mi hijo . Yo tenía que buscar con que distraerme; luchaba día a día para tener la mente ocupada y me surge la idea de que con un pedacito de cartón podía hacer algo estilo Barbie , que es algo que tenemos desde niñas”.

En las manualidades encontró la fortaleza para sobrellevar la muerte de Jonathan, además aportar a pequeñas de la comunidad un espacio y un mensaje de que en la vida lo que desees puedes crear.

Con sus creaciones, Lety busca resaltar las cualidades de la mujer yucateca, olvidándose de tallas o medidas.

“Aquí no importa lo físico o si no eres una Barbie; si estás gordita, si eres una Purux-Barbie, si eres yucateca, o como sea, eso no importa. Lo que tú llevas dentro es lo que importa, lo que llevas en el corazón, eso es lo más importante. Si lo crees, puede ser”.

Añadió “Chatita” Dzul