Realizan velada previo al 8M para recordar a víctimas de feminicidios en Zacatecas

Con una velada para recordar a las víctimas de feminicidios en Zacatecas, iniciaron las actividades conmemorativas por el 8M, Día Internacional de la Mujer. El Movimiento Feminista de Zacatecas organizó el llamado “siluetazo” en la Plaza de Armas. Ahí colocaron veladoras, ropa y cartulinas para visibilizar que no son cifras, sino personas, las que han pagado el costo de la violencia de género.

Los trabajadores de limpieza del Ayuntamiento retiraron esta mañana las cartulinas con mensajes referentes al 8M, como parte de las instrucciones del Gobierno para limpiar la Plaza de Armas.

El segundo evento de protesta fue organizado por docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quienes exigieron se detenga el acoso sexual, educativo y laboral a estudiantes y maestras.

Ante la posibilidad de una marcha violenta durante el 8M, el Centro Histórico de Zacatecas amaneció blindado este viernes. El Gobierno local, la Iglesia y los comerciantes de la zona decidieron proteger la ciudad nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“Somos mujeres, estamos unidas con ellas y todo, pero nosotras no compartimos las agresiones, la verdad ahí ya no estamos con ellas. No me parece justo que pasen rompiendo vidrios y se burlen cuando mis compañeras están recogiendo. Mis compañeras salieron cortadas de tanto vidrio que rompieron el año pasado”.

Eva González, gerente de comercio del Centro Histórico.