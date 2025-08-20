GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

El gobierno de Zacatecas informó este martes sobre el estado crítico de una adolescente de 17 años que contrajo el virus de la rabia tras ser mordida por un zorrillo en Mezquital del Oro.

El secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, detalló que la mordedura ocurrió a finales de junio, y que el animal agresor fue abatido por la familia de la joven. Hasta el momento, no se han reportado otros contagios en la zona, aunque no se descarta que el zorrillo haya sido infectado por fauna aún no detectada.

“La niña fue mordida en la mano, y los familiares acudieron al centro de salud, pero estaba cerrado. La herida fue únicamente limpiada con artículos de primeros auxilios, y no recibieron atención médica inmediata”, explicó Pinedo Barrios.

Traslado y atención hospitalaria

La falta de atención sanitaria provocó que la adolescente viajara con su familia más de 430 kilómetros hasta un hospital rural en Durango. Tras confirmarse el virus, fue trasladada a Zacatecas y actualmente se encuentra en terapia intensiva en el Hospital General de Zona número 1, bajo atención del IMSS.

“La niña está grave, presenta fotofobia, hidrofobia, fiebre y malestar general. Es totalmente prevenible, pero prácticamente mortal una vez que se desarrolla”, señaló el secretario de Salud.

Situación controlada, pero alerta en Mezquital del Oro

Las autoridades aseguran que la zona está controlada y que no existe riesgo para la población, aunque la difusión del caso ha generado incertidumbre entre los habitantes del municipio.

Pinedo Barrios recalcó que el seguimiento del caso y las medidas de prevención son fundamentales para evitar nuevos contagios por rabia, enfermedad que sigue siendo letal si no se trata a tiempo.