Ataque armado causa pánico en las inmediaciones del Mercado de Abastos de Zacatecas

Las actividades comerciales se paralizaron este sábado en las inmediaciones del Mercado de Abastos de la capital de Zacatecas, luego de registrarse un tiroteo dirigido hacia dos hombres.

El ataque armado ocurrió a las afueras de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la esquina de la calle Genaro Codina y Joaquín Arrieta, en la colonia Toma de Zacatecas.

Los clientes del concurrido mercado dieron aviso a las autoridades; policías municipales llegaron como primeros respondientes y acordonaron el lugar localizando a dos masculinos que presentaban heridas por arma de fuego.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja quienes los trasladaron a un hospital y según un reporte preliminar de las autoridades se encuentran estables y fuera de peligro.

Sin embargo, el temor que originaron los disparos provocó que los clientes del mercado más concurrido de la ciudad corrieran a guarecerse y varios comerciantes cercanos al lugar de la agresión armada cerraron sus negocios.

Los afectados reclamaron a las autoridades por lo que consideran un clima de violencia que no disminuye en el estado a pesar de las cifras gubernamentales, lo que les repercute en sus ingresos durante el día de mayores ventas en la semana.

“No, oiga, uno viene a trabajar, a ganarse el pan honradamente no andar haciendo maldades, no, no es justo, ya estamos hasta la madre con esas chingaderas, es el pan de cada día, ya mejor cada quien traer su pistola y pues chingas a tu madre tu o yo, pero a defendernos.”

María Teresa Martínez / comerciante afectada por tiroteo.