Bajan de la “Bestia” y dejan varados a migrantes en Zacatecas

fOTO: UnoTV

Un contingente del Instituto Nacional de Migración ya los estaba esperando y con el uso de la fuerza obligaron a los migrantes de “La bestia” a descender de los vagones para que la locomotora pudiera continuar su viaje.



De esta manera, Ignacio Fraire, delegado del Instituto Nacional de migración en Zacatecas, les daba aviso a los extranjeros.

“El tren no se va a mover, nada más les estoy avisando y si quieren aquí quédense, es mi obligación avisarles y que sepa Protección Civil y le digan al gobernador y a Sarit a que vine yo, yo soy Ignacio Fraire, soy el delegado de Migración a avisarles que por seguridad el tren no se va a mover”. Ignacio Fraire / Delegado del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas



Gracias a la generosidad de activistas altruistas, los migrantes pudieron obtener abrigo y alimento para pasar la noche.

“Alrededor de dos mil personas, el tren lo vararon desde las 12 del día, todas las personas se bajaron y empezaron a caminar, estaban en medio de la nada, tenían hambre, tenían sed”. Guadalupe Cuevas / Activista migrante



Algunos migrantes se lamentan de que el gobierno no los deje comprar boletos de avión o autobús, o incluso los haga descender perdiendo el dinero del pasaje, porque de otra manera aseguran que no estarían viajando en tren.

“Nosotros queríamos viajar por el aeropuerto, porque no queríamos pasar esto, yo no estoy acostumbrada a esto, y no nos dejan subir en el aeropuerto, entonces nos mandan para atrás, ¿Qué hacemos nosotros devolviéndonos?” Viridiana Carrizo / Migrante venezolana

Esta crisis ha terminado con los víveres que tenían almacenados los activistas, por lo que pidieron a la sociedad sumarse para atender a los migrantes.

“Necesitamos alimento, lo que cada quien pueda, sopita, frijolitos, tortas, agua, ellos piden muchas cobijas, traen bebés, zapatos, calcetitas, guantes”. Guadalupe Cuevas / Activista migrante



Los maquinistas de ferrocarril que se mantienen en contacto con los grupos de apoyo a los migrantes les han informado que al menos en las próximas horas no tienen permitido detenerse en el estado.