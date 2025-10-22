Cierran centro de salud en Zacatecas tras quemaduras a recién nacida

GENERANDO AUDIO...

La comunidad de Sauceda de la Borda, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, cerró el centro de salud local tras un presunto caso de negligencia médica.

Una enfermera habría provocado quemaduras a una recién nacida durante un procedimiento de tamizaje neonatal, lo que desató la indignación entre los vecinos.

De acuerdo con familiares, la trabajadora utilizó agua casi hirviendo para limpiar el pie de la menor antes de realizar la prueba. El hecho obligó a trasladar a la bebé al Hospital de la Mujer, donde recibe atención médica especializada.

Vecinos exigen justicia por caso de bebé quemada en Zacatecas

Habitantes de la comunidad tomaron las instalaciones del centro de salud en protesta por lo ocurrido.

Según denunciaron, la enfermera responsable abandonó el lugar sin avisar a los médicos ni entregar receta o medicamento para la atención de la bebé.

“Le quemaron su piecito con la práctica que le realizaron aquí; prácticamente la mandaron al hospital”, relató Raquel Mendoza, tía de la menor afectada.

Por su parte, la madre de la bebé, Bertha Mendoza, señaló que su hija fue dejada sin tratamiento ni atención inmediata.

“La dejaron sin medicamento, sin receta, nada. Es mucho lo que está sufriendo la niña, queremos que se haga justicia”, declaró.

Autoridades no han respondido al cierre del centro de salud

Los pobladores, que decidieron mantener tomado el centro médico, aseguraron que no revelarán la identidad de la enfermera mientras avanza la denuncia presentada ante las autoridades.

Una manifestante, María Fernández, acusó además presuntos abusos de autoridad dentro de la clínica:

“Ella quiere mandar a los enfermeros, no deja que hagan su trabajo porque se siente que es la que manda.”

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han emitido postura oficial sobre el caso.

La comunidad advirtió que mantendrá el cierre del centro hasta que la trabajadora sea suspendida y se garantice justicia para la recién nacida.

