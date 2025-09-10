Deslaves por lluvias dejan incomunicadas comunidades de Jalpa y Nochistlán, Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Autoridades retiran escombro y árboles caídos. Foto: Omar Hernández

Tras las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días, diversos tramos de la Carretera Estatal 131, que comunica a los municipios de Jalpa y Nochistlán, resultaron afectados al sufrir deslaves de los cerros hacia la carpeta asfáltica, dejando incomunicadas a varias comunidades rurales de esta zona sur de Zacatecas, limítrofe con Jalisco.

Por ello, las autoridades implementaron un operativo especial para retirar a la brevedad escombro y árboles caídos, ya que, de acuerdo con el informe de la Coordinación Estatal de Protección Civil, los daños se han registrado en múltiples tramos de la carretera, en donde se ha presentado el derrumbe de árboles, rocas y lodo sobre la cinta asfáltica, los cuales obstruyen el paso y representan un peligro para los automovilistas de la región.

Este hecho ha complicado la comunicación para miles de habitantes de diversas comunidades de ambos municipios y la zona sur, cuya alternativa más rápida es esta carretera, principalmente, para quienes se dirigen a la capital de Zacatecas y Aguascalientes.

Deslaves por lluvias en Zacatecas; ¿qué se sabe?

El deslave más evidente fue documentado por la población y muestra cómo el lodo invadió ambos carriles de la carretera, imposibilitando el paso en su totalidad, ante vehículos que esperaban y otros que decidieron dar la vuelta en la búsqueda de otra ruta.

Luego de los deslaves, el ayuntamiento de Jalpa emitió una alerta para que las personas no transiten por la carretera e informó que se comenzaron los trabajos para el despeje de la vía, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Del mismo modo, a los esfuerzos del municipio de Jalpa se sumó el ayuntamiento de Nochistlán, quien envió maquinaria para el arrastre de escombro y, aunque se logró reanudar parte de la circulación, se mantiene la alerta sobre riesgos de más derrumbes y piden a los habitantes transitar con precaución o, de ser posible, tomar vías alternas.

Estas afectaciones también han agravado el estado de la carretera, en la cual, desde hace meses, la población ha reportado un incremento alarmante de baches, desgastamiento del pavimento y tramos accidentados que representan un peligro cotidiano.

En las últimas semanas, las intensas lluvias han provocado estragos en las carreteras que han dejado incomunicados a miles de habitantes del sur de Zacatecas y Aguascalientes, así como el norte de Jalisco, siendo una región de circulación riesgosa por la temporada de precipitaciones pluviales, las cuales, según los pronósticos meteorológicos, continuarán.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]