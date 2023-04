Por la tarde del miércoles 5 de abril, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció la decisión de remover de sus funciones a Gabriela Pinedo como titular de la Secretaría General de Gobierno, el segundo puesto de mayor importancia del Poder Ejecutivo estatal. En su lugar, Monreal Ávila tomó protesta a Rodrigo Reyes, como nuevo encargado de esta dependencia.

“El licenciado Rodrigo Reyes; él es un zacatecano progresista, joven y le he pedido que asuma la responsabilidad como secretario general de Gobierno; ellos dos habrán de mantener una buena coordinación, una buena comunicación, ellos dos habrán de poner a prueba toda esa capacidad, todo este talento para bien de Zacatecas”.

Gabriela Pinedo retornará a sus funciones como diputada local, donde había pedido licencia y desde ahí tendrá como encargo destrabar diversas reformas que no han podido tener consenso entre los partidos políticos que integran el Poder Legislativo.

Durante el tiempo que Gabriela Pinedo estuvo en el cargo como secretaria general de Gobierno y encargada de la coordinación de instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, incrementó la percepción de violencia entre la población de Zacatecas, posicionando a las ciudades de Fresnillo y Zacatecas como las de mayor percepción de inseguridad de todo el país.

“Le he pedido que su talento, su capacidad, sirva para construir consensos, acuerdos, que podamos dar paso a ese marco legal que necesitamos para lograr esta transformación de los zacatecanos; le he pedido que me ayude en el Congreso del Estado para que pueda llevar a cabo todas estas modificaciones de ley, toda esta construcción de consensos, de acuerdos”.

David Monreal, gobernador de Zacatecas.