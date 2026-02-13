Detienen a jefe de plaza y a 3 más tras ataque cerca del rancho de Los Aguilar en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Detienen a 4 tras ataque cerca del rancho de Los Aguilar. Foto: Omar Hernández.

La tensión persiste en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, tras una ola de violencia esta semana, que incluyó bloqueos carreteros y culminó en un enfrentamiento armado contra elementos de la Policía Estatal en la comunidad de Tayahua por la tarde del jueves, en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

Cuatro personas fueron detenidas por ataque cerca de rancho de Los Aguilar

Como resultado de estos hechos, autoridades estatales anunciaron la detención de cuatro hombres presuntamente involucrados en la agresión con armas de fuego y explosivos contra un convoy de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), así como en bloqueos delictivos que interrumpieron la circulación en la carretera federal 54 (Zacatecas-Jalisco, con conexión a Aguascalientes).

Según el comunicado oficial, los policías realizaban un operativo de vigilancia en la zona cuando fueron interceptados por el grupo delictivo, lo que derivó en un intenso tiroteo. Los elementos repelieron el ataque y lograron la captura de los agresores sin reportar heridos entre los uniformados.

Los detenidos fueron identificados como: Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18 años; Juan Carrera “N”, de 21 años; Flavio Alberto “N”, de 38 años, señalado como el jefe de plaza de una célula criminal que opera en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

Les aseguraron armas y cargadores. Foto: Omar Hernández.

Les aseguraron armas, cargadores, drogas y explosivos

En el lugar se aseguraron tres armas largas, 10 cargadores abastecidos, cuatro chalecos balísticos, 50 estrellas metálicas ponchallantas, 42 dosis de polvo granulado blanco con características similares a la metanfetamina (cristal), 26 dosis de polvo blanco similar a la cocaína, 36 bolsitas con hierba verde y seca similar a la marihuana, dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta marca Chevrolet.

Los cuatro hombres, junto con el arsenal, la droga, los explosivos y demás indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente para las investigaciones correspondientes.

Como medida preventiva ante el riesgo de nuevos actos violentos, diversas instituciones educativas de los municipios de Jalpa y Tabasco suspendieron clases.

Las autoridades de seguridad reforzaron la presencia militar y policial en la región, e implementaron el protocolo antibloqueo para proteger las vías de comunicación y prevenir agresiones adicionales.

