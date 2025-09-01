GENERANDO AUDIO...

Familiares de personas desaparecidas en Zacatecas. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El fiscal de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, confirmó la detención de dos personas presuntamente implicadas en el homicidio de Ada Karina Juárez Jacobo, madre buscadora que fue privada de la libertad el pasado 27 de agosto y cuyo cuerpo fue localizado un día después en San Luis Potosí.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Investigación y operativos para dar con madre buscadora

El fiscal informó que la investigación comenzó a partir de un reporte anónimo al 911, ya que ningún familiar de la víctima presentó denuncia formal, lo que impidió la emisión de una ficha de búsqueda. Aun así, se inició una carpeta de investigación oficiosa y se implementaron operativos de rastreo.

Mediante órdenes de cateo en el municipio de Trancoso, comunidad de El Porvenir, se logró la detención de dos hombres —uno originario de Durango y otro de San Luis Potosí— quienes estarían directamente relacionados con el crimen.

Aseguramientos realizados

En el operativo se aseguraron:

Dos armas de fuego (una corta y una larga)

Narcóticos, cargadores y cartuchos

Dos vehículos: una motocicleta y una camioneta Journey, que coincide con la captada en videograbaciones utilizadas en el traslado de la víctima

Además, se inspeccionaron cinco inmuebles, tres de manera física y dos mediante cateo.

Forman parte de red de prostitución y narcomenudeo

De acuerdo con la Fiscalía de Zacatecas, los detenidos forman parte de una red de trata de personas y explotación sexual, vinculada también con la venta de droga.

“Donde se tiene relación de trata de personas, en específico prostitución y venta de droga, efectivamente están relacionados”, señaló el fiscal Cristian Paul Camacho.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué apoyos hay en Jalisco para personas con discapacidad?]

Búsqueda de la hija de Ada Karina

Con la información recabada de los detenidos, se reforzaron los operativos para localizar a Goretty, hija de la madre buscadora asesinada, quien continúa desaparecida.

La Fiscalía estatal mantiene trabajos para ubicar a otros cómplices vinculados con el caso.