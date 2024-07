Entrevista: Virginia de la Cruz llama a otras madres a levantar la voz; denuncian negligencia en caso de su hijo

Virginia de la Cruz, madre de José Alejandro, expresó su indignación y dolor ante la ineficacia y falta de compromiso de las autoridades en la búsqueda de su hijo desaparecido. Virginia culpó directamente al gobernador por no supervisar adecuadamente a sus trabajadores en diversas instituciones, incluyendo la Fiscalía y los centros de salud.

En entrevista para Noticias en Claro, relató sus desgarradoras experiencias en el Semefo, donde fue en varias ocasiones con la esperanza de encontrar a su hijo. Denunció la negligencia y falta de profesionalismo del personal, diciendo que la habían atendido con desdén y le habían mostrado cuerpos que, según ella, no correspondían a la cantidad real de cadáveres presentes.

“Me mostraron como 10 cuerpos nada más y me dice no coincide ninguno con el cuerpo de su hijo cuando no era verdad, había más”, explicó Virginia.

Desesperada, Virginia visitó nuevamente el Semefo y describió una escena desoladora: trabajadores distraídos en sus celulares y una respuesta insensible por parte del jefe de la oficina. “Esto no es una oficina … todas estaban en su celular menos una”, relató, enfatizando la falta de seriedad y respeto hacia su situación.

Cuando finalmente le mostraron el cuerpo de su hijo, Virginia quedó devastada al ver el estado en que se encontraba. “Estaba en muy estado, de la parte de derecha de su cara y algo como negro”, describió, visiblemente afectada. Preguntó a las autoridades sobre las circunstancias de su muerte, pero la información fue escasa y confusa, dejándola con más preguntas que respuestas.

Virginia hizo un llamado a otras madres y familias de desaparecidos a no rendirse y continuar buscando a sus seres queridos. “Que no callen, que levanten la voz, que les enseñen hasta el último rincón”, exhortó, subrayando la importancia de la persistencia en la lucha por justicia.

¿Qué pasó con el cuerpo de José Alejandro, hijo de Virginia de la Cruz?

Virginia de la Cruz explicó que su hijo de 21 años desapareció el 2 de noviembre del año pasado, y, desde entonces, comenzó a buscarle.

Para esto, acudió al Semefo para dejar datos y muestras de ADN para que pudieran ser comparadas con los cuerpos que se encontraban ahí. De hecho, añadió que acudió al lugar a pedir información relacionada con su hijo, pero nunca se le notificó o compartieron datos relacionados con su caso.

Sin embargo, fue hasta la semana pasada cuando, al asistir de nueva cuenta, se le dijo que el cuerpo de su primogénito se encontraba ahí y que ingresó desde el 30 de noviembre pasado.

El fiscal del estado, Cristian Paul Camacho, aseguró que ya existe una investigación en curso para determinar qué sucedió y en todo caso, sancionar a la o al servidor público que resulte responsable.