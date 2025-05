Explota automóvil al exterior de un bar en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Corresponsales

Un fuerte despliegue de protección civil y elementos de seguridad pública en Zacatecas se mantuvo hasta la madrugada de este lunes, luego de la explosión de un auto al exterior del bar Terraza Condesa por la noche del domingo en la capital del estado.

En el lugar también se encuentra un restaurante, por lo que al momento del estallido alrededor de unos 50 clientes se encontraban al interior de ambos establecimientos.

Las esquirlas proyectadas tras la explosión solo causaron daños materiales.

¿Qué se sabe de la explosión en el exterior de bar en Zacatecas?

“Yo trabajo ahí en Burdo, lo que pasó fue que explotó un carro de un cliente; en sí no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo nada de nada, todos estamos bien, todos estamos a salvo, bueno, no hubo daños físicos, de personas”, refirió Saúl Coaña, trabajador del lugar.

Tras el estallido sobrevino un incendio, los testigos refieren haber olido pólvora y no el aroma característico de una fuga de gas.

“Intuimos lo que fue, lo más probable es que explotó un carro porque nada más se escuchó una explosión (…) muy fuerte; no se escuchó como si explotara un tanque de gas, yo digo que peor (…) y empezó a prenderse un carro, entonces fue eso, fue lo que pasó, nada más”, abundó Saúl.

Otros testigos indican que desde un vehículo en movimiento aventaron un objeto mientras gritaban amenazas contra el lugar.

Autoridades y trabajadores del lugar tienen identificado al propietario del vehículo afectado; las autoridades trabajan para esclarecer las causas del siniestro, señalaron mediante un comunicado emitido por la Fiscalía.

“El cliente afectado en su carro viene muy seguido, yo lo he atendido, entonces hasta me pasó su número para pagar su cuenta, yo ya le comenté que fue su carro, no sé si ya vio el mensaje o no, pero él fue el perjudicado material más importante”, señaló Saúl Coaña.

Aunque no se reportan heridos de gravedad, varias personas fueron atendidas por los paramédicos por crisis nerviosa y contusiones menores.

La explosión ocurrió mientras el lugar comenzaba a recibir clientes, ya que estaba programada la presentación del rapero MC Davo en el centro nocturno.