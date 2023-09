La madrugada del domingo 24 de septiembre, los habitantes del rancho “El Potrerito”, ubicado en la comunidad Malpaso del municipio de Villanueva, en Zacatecas, vivieron un infierno luego de que un comando delictivo irrumpió la tranquilidad de este sitio tras el secuestro de siete jóvenes.

Los habitantes de Malpaso cuentan que los civiles armados llegaron al lugar con un objetivo muy claro.

Previo a la irrupción en el inmueble, las víctimas o sus familias no recibieron ninguna amenaza. Aseguran que en Malpaso, Zacatecas, todos son “personas de trabajo”.

Una de las madres, afligida, lanzó un mensaje al grupo delictivo que mantiene capturados a los siete jóvenes.

“Pido que me los regresen. No me importa quedarme sin nada, pero que me regresen a mis hijos, a todos, porque apenas son unos niños. Mis hijos están en la escuela, no se meten con nadie”.

Madre de un menor de edad, víctima de desaparición forzada.