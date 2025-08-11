Fatal choque en Zacatecas: un muerto y 30 heridos en carretera federal 45

GENERANDO AUDIO...

La víctima mortal quedó prensada dentro de su vehículo. Foto: Omar Hernández

En el estado de Zacatecas se reportó un fatal choque en las inmediaciones de la carretera federal 45 que dejó como saldo, un muerto y, al menos, 30 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente sucedió durante la mañana de este lunes 11 de agosto de 2025.

Fatal choque en Zacatecas; ¿qué se sabe?

Un fatal accidente se registró durante la madrugada de este lunes sobre la carretera federal 45, involucrando un autobús de pasajeros, un tractocamión y una camioneta, cuyo conductor perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la víctima mortal quedó prensada dentro de su vehículo y los trabajos de extracción se prolongaron durante una hora, ya que se requirió herramienta hidráulica especializada.

¿Qué se sabe de las personas lesionadas tras el choque en Zacatecas?

El autobús involucrado transportaba a 30 pasajeros que salieron de la Ciudad de México con destino a Nogales, Sonora. Su estado de salud se reporta como estable, mientras que el conductor del tractocamión se dio a la fuga.

Tras el hecho, la Policía de Investigación realizó el levantamiento del cuerpo y los peritajes correspondientes. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

Por los constantes percances viales que ocurren en esta vía, es conocida como “la carretera de la muerte”, debido a que ha cobrado la vida de múltiples conductores en aparatosos accidentes.

