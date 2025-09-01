Fiscalía de Zacatecas confirma: cuerpo hallado en SLP es de madre buscadora

GENERANDO AUDIO...

Compartieron detalles de la investigación. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó este domingo que el cuerpo localizado en el estado de San Luis Potosí corresponde a Ada Karina Juárez Jacobo, madre buscadora que había sido reportada como víctima de privación ilegal de la libertad.

Cabe mencionar, que la dependencia destacó que su familia realizó la identificación legal ante la Fiscalía potosina el pasado 29 de agosto.

Operativos en seis municipios para localizar a Ada

Tras un reporte realizado al 911, autoridades de la Mesa de Seguridad Estatal desplegaron operativos en Guadalupe, Vetagrande, Pánuco, Trancoso, Villa de Cos y en las salidas hacia Aguascalientes para localizar a Ada.

En estas acciones se recabaron videos de cámaras de seguridad que muestran el momento de la privación de Ada Karina, así como la participación de una motocicleta y una camioneta Journey blanca.

Vehículos asegurados

El rastreo de la camioneta permitió detectar que las placas eran sobrepuestas y habían sido robadas. La unidad fue localizada en un domicilio de Trancoso, donde estaba siendo alterada de manera artesanal con cambio de pintura.

En su interior se encontraron prendas con correspondencia genética de Ada Karina.

[NO DEJES DE LEER: San Luis Potosí y Zacatecas se contradicen por cuerpo ligado a madre buscadora]

Cateos y detenciones

La Fiscalía ejecutó cateos en domicilios de Guadalupe y Trancoso. En estas acciones se aseguró un chaleco balístico, grilletes, un teléfono celular, además de un arma corta, un fusil de uso exclusivo del Ejército, cargadores, cartuchos, narcóticos y dos vehículos.

En el lugar también fueron detenidos Ángel Antonio “N”, originario de Zacatecas, y Juan Reynaldo “N”, de Durango.

Cateos en establecimientos

Como parte de las líneas de investigación, la Fiscalía identificó negocios vinculados con actividades ilícitas como trata de personas y narcomenudeo. En seis inmuebles cateados se aseguraron drogas y se confirmaron irregularidades.

Peritos confirmaron que las prendas encontradas en la camioneta presentaban ADN de Ada Karina. Además, se intervinieron cuatro líneas telefónicas relacionadas con la víctima y con el reporte de la privación ilegal.

Situación legal de los detenidos

La Fiscalía detalló que Ángel Antonio “N” y Juan Reynaldo “N” ya fueron vinculados a proceso por delitos federales relacionados con armas y drogas, y se les dictó prisión preventiva.

Por su presunta participación en el secuestro agravado de Ada Karina, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo órdenes de aprehensión, las cuales se ejecutarán en colaboración con autoridades de San Luis Potosí en las próximas horas.

La dependencia aseguró que continuará informando sobre el caso únicamente a través de sus canales oficiales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]