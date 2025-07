La convocatoria marcada para la tarde del 24 de julio, cuyo objetivo era derribar la escultura en honor a la actriz Florinda Meza, no tuvo eco, ni siquiera los organizadores asistieron al jardín principal del municipio de Juchipila, en Zacatecas.

“Dentro de unos años nos vamos a acordar y vamos a decir ¿Cómo fue que nos creímos que de veras iban a derrumbarla y que iban a ir 80 mil personas, pues eso no es creíble porque en Juchipila somos como 25 mil, entonces como para 80 mil no cabe tanta gente ¿no?”, Héctor Aparicio, habitante de Juchipila.

Quienes sí asistieron, fueron vecinos de la cabecera municipal que estaban dispuestos a defender a su paisana.

“No, yo estoy en acuerdo que esté, que no se quite (…) pues es una figura, pues, de aquí, de Zacatecas, pues todos la veneran, pues es una escultura de Florinda Meza”, Marcelo Díaz, habitante de Juchipila.

La población de Juchipila observa a Florinda Meza como una extraña porque más allá de la televisión no la conocen; los más grandes la recuerdan porque tienen comunicación constante con su familia, que aún reside en el pintoresco municipio.

“Pues antes de esta cosa que está pasando con ella eran buenos comentarios, bueno, yo he escuchado mucha gente que dice que ella no ha hecho nada por su pueblo, pero igual no tiene que hacerlo porque, pues hay mucha gente que no hace nada por el pueblo y son de aquí, no es su obligación hacerlo, pero yo nunca la he visto aquí”, Gabriela Martínez, habitante de Juchipila