Hallan muerta a Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas

Reportan que fue secuestrada el martes pasado. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de Zacatecas e integrante del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor”, fue encontrada muerta en el estado de San Luis Potosí.

Cabe destacar que fue secuestrada el martes pasado y era conocida por buscar a su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida desde junio de 2025.

Autoridades de Zacatecas confirmaron su fallecimiento e informaron que hay un detenido como sospechoso del crimen.

¿Qué se sabe del hallazgo sin vida de Aída Karina Juárez Jacobo?

Fue este jueves cuando Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de Zacatecas, fue encontrada muerta en San Luis Potosí.

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, confirmó el hallazgo. Además de lamentar el hecho, el funcionario informó que hay una persona detenida, quien ya está a disposición de las autoridades correspondientes.

De la misma manera, Reyes Mugüerza destacó la coordinación con autoridades federales y de San Luis Potosí para continuar con las investigaciones.

“La Mesa de Construcción de Paz me informó que el día de hoy (jueves), fue localizada sin vida, en el estado de San Luis Potosí, Aida Karina Juárez Jacobo, madre de una persona reportada como no localizada en junio de 2025 en Zacatecas. Asimismo, he sido notificado de que el probable responsable de este hecho ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia” Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas

Colectivo lamenta la muerte de Aída Karina Juárez Jacobo

Por su parte, el colectivo “Siguiendo tu rastro con amor” lamentó la muerte de Aída Karina Juárez Jacobo, quien se encontraba en la búsqueda de su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, el pasado 25 de junio.

Asimismo, exigieron a las autoridades protección para los familiares de Aída Karina, así como para las madres buscadoras de su colectivo y de todo México.

“Exigimos justicia para Aída Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda. Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras y de todas y todos los familiares y personas solidarias con la búsqueda de nuestros seres queridos” Destacó el colectivo en su comunicado

