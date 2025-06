Hospitales de Zacatecas trabajan bajo protesta, acusan falta de enfermeras y medicamentos

Trabajadores de salud de Zacatecas protestaron por las malas condiciones en que laboran. Iniciaron una manifestación de trabajo bajo protesta, pues aseguran no contar con materiales de curación e insumos quirúrgicos.

La ciudadanía que acude al hospital a recibir atención médica y a surtir medicamentos, señalan que desde hace más de ocho meses son ellos quienes tienen que asumir los costos de los tratamientos, incluyendo material de cirugías.

“Me dan cada tres, cuatro meses, pero me recetan y voy a la farmacia y no hay, no hay, entonces yo la tengo que conseguir, cuesta mil 300 la caja de listerida cada mes, cada mes, oiga, estamos bien fregados y comprando, bueno se supone que aquí, pero no hay nada de medicina; ya como unos ocho meses”

Clemente Mandujano / paciente