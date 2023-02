Humberto Salazar Contreras, alcalde del municipio de Jerez, Zacatecas, se ha visto envuelto en la polémica, esto luego de que el fin de semana fuera difundido un video en el que presuntamente canta un narcocorrido.

En redes sociales circula la grabación, como se muestra en la publicación del usuario @JavierTorresZac, donde el funcionario aparece en compañía de unos músicos, con quienes además comparte unas bebidas mientras se encuentran rodeados de más personas.

Alcalde de #Jerez #Zacatecas Dr. Jose Humberto Salazar coreando las canciones del Cartel de Sinaloa #JGL un dia después de la #Jerezada por esta razón no quiere cancelar la feria, pues el es el principal promotor de la violencia, ademas es compadre del senador #RicardoMonreal pic.twitter.com/azyqGNgX4c

Posteriormente, el presidente municipal explicó la situación, así como negó conocer dichas canciones. Esto se suma a los hechos violentos en la zona, que afectaron la realización del carnaval de Jerez, al que además de haber cancelaciones por parte de artistas que se presentarían, siete candidatas que competirían por el título de reina del Carnaval rechazaron participar en el concurso.

Este domingo se difundió en redes sociales un video donde el presidente municipal de Jerez, Zacatecas, acompaña a una tambora interpretando una canción calificada como narcocorrido.

El presidente municipal, Humberto Salazar Contreras, respondió a través de otro video, en el que afirma que sólo acompañaba a un grupo de migrantes a una festividad patronal el año pasado, cuando se grabó el clip difundido este fin de semana. Además, aseguró desconocer la letra y contexto de la canción.

“Los titulares que hoy leo dicen: Arde Jerez y el alcalde canta narcocorridos. Nada más lejos de la realidad, la grabación que se difunde es de un año, en una convivencia que tuvimos con nuestros queridos paisanos de la comunidad de Tetillas. La tambora sonaba, me gusta la música, pero… no me sé las canciones, las desconozco”

Humberto Salazar Contreras, alcalde del municipio de Jerez, Zacatecas