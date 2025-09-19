Liman asperezas: Zacatecas y Jalisco acuerdan operativo tras hallazgo de seis cuerpos

GENERANDO AUDIO...

Ambos estados pidieron apoyo a la FGR para la investigación. Foto: Omar Hernández

Los estados de Jalisco y Zacatecas resolvieron el conflicto que se derivó tras la localización de seis personas sin vida, cuyos cuerpos fueron abandonados en una carretera del municipio de Ojuelos en Jalisco, pero que el Gobierno de esta entidad, aseguró que habían sido movidos desde Pinos, en Zacatecas.

Estas declaraciones, vertidas por el gobernador, Pablo Lemus, derivaron en un conflicto interestatal que se solucionó este viernes, con la petición de ambas entidades hacia la Fiscalía General de la República (FGR), para que, con métodos científicos y forenses, se determine dónde ocurrió el asesinato múltiple y si alguien movió los cadáveres.

“Dar con los responsables de haber privado de la vida a estas seis personas y asegurar que este caso no quede impune, por eso, hace unas horas tuve una llamada telefónica con el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado Salvador Zamora, para expresar la voluntad del Gobierno del Zacatecas, del gobernador de Zacatecas, de seguir trabajando como se ha hecho hasta el momento, de manera coordinada y en plena cooperación para asegurar que sigamos avanzando en el proceso de pacificación de ambos estados de la región y del país, en esta llamada expresamos también la necesidad de solicitar, de manera conjunta, a la Fiscalía General de la República para que la investigación de este caso sea atraída por esta institución” Informó Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno de Zacatecas

Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno de Zacatecas

Implementan operativo de seguridad

Mientras se resuelve la solicitud, las fiscalías de ambas entidades avanzan en las investigaciones, para determinar la identidad de las víctimas y la causa de muerte.

“Sostuve una conversación con el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, el maestro Cristian Paul Camacho Osnaya, quien me ha informado también, que ya existe coordinación y cooperación en esta investigación con la Fiscalía de Jalisco, por eso, se van a realizar investigaciones conjuntas, así como un operativo conjunto en la región”

Detalló Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno de Zacatecas

Al mismo tiempo, se implementó un operativo policiaco conjunto entre ambas entidades para evitar la circulación de personas armadas en la frontera interestatal.

Sin revelar el número exacto, desde Zacatecas se informó que diversos retenes carreteros, además de patrullajes terrestres y aéreos, se han implementado en la frontera con Jalisco.

