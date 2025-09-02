Madres buscadoras de Zacatecas protestan en memoria de Ada Karina

GENERANDO AUDIO...

Madres buscadoras de Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Diversos colectivos de madres buscadoras continúan protestando en Zacatecas luego del asesinato de Ada Karina Juárez, ocurrido la semana pasada, luego de que fuera privada ilegalmente de la libertad por un comando delictivo que irrumpió en su hogar, en el municipio de Guadalupe, vecino a la capital del estado.

Por ello, hicieron un reclamo ante las autoridades, de las que aseguran, lejos de atender el problema, sólo buscan maquillar los resultados en materia de seguridad, dejando expuestas a las víctimas indirectas de las desapariciones, activistas que hacen el trabajo del Gobierno.

“Nos ponen en riesgo, no les importamos, sólo les importa su imagen en los medios, el peor del mundo, donde las madres tienen que buscar a sus hijos, hijas y corremos el riesgo por hacerlo, David Monreal, Rodrigo Reyes (…) Lo recién sucedido con nuestra compañera buscadora Aida (Ada) Karina Juárez es muestra de ello, en un mensaje en redes sociales del secretario de Gobierno, que dice que fue localizada sin vida en San Luis Potosí y supuestamente ya tenía detenidos a los responsables, al día siguiente las autoridades del estado vecino niegan la versión y dicen que su cuerpo aún no ha sido identificado y que en Zacatecas mienten, juegan con nuestro dolor”, madre buscadora.

Frente al Palacio de Gobierno, realizaron un homenaje a la madre buscadora asesinada y expusieron fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Las buscadoras informaron que continuarán con las manifestaciones a lo largo de esta semana para exigir justicia por el homicidio de Ada Karina y para pedir al Gobierno intensifique la búsqueda de su hija Goretty, presunta víctima de una célula criminal dedica a la trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

