La comunidad Benito Juárez, de la capital de Zacatecas, está consternada por el feminicidio de Miriam, una mujer de aproximadamente 52 años. Su pareja, identificado como Oscar, de 58 años, anunció en un video la intención de atentar contra su vida y asesinar a su pareja.

La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas informó que el día de ayer, alrededor del mediodía, recibió el reporte de un hombre que amenazó con quitarse la vida en una transmisión de Facebook.

Al llegar la Policía municipal al domicilio ubicado en la comunidad de Benito Juárez, encontró a dos personas sin vida: un hombre y una mujer. Se presume que el sujeto le disparó a su pareja sentimental con un arma tipo revólver calibre .22 y, posteriormente, se suicidó.

Miriam, la víctima, era originaria de Veracruz y no tiene familiares en Zacatecas; el caso quedó a cargo de las Fiscalías de Género y Alto Impacto.

Óscar “N”, presunto feminicida de Miriam, grabó el video una hora antes de asesinar a su pareja en su vivienda, ubicada en la calle Vicente Guerrero. Posteriormente, se quitó la vida con una pistola tipo revólver calibre.22.

“Hago este video para despedirme de todos, saben qué se me está complicando mucho la vida. Me hace falta mucho cariño y mi compañera, aun así, me amenaza, no me quiere ni prestar el carro, me corre de la casa. Le di toda mi vida y le di mucho, mucho, yo la cuidé, nunca anduvo a pie ni nada. A lo mejor se va a ir conmigo, pues están muy empoderadas, que las autoridades y que si yo le hablo a la autoridad nunca me van a creer que fui “bullyneado” (sic) por mucho tiempo”.

El presunto feminicida aseguró en el video que tomó esta decisión por despecho y prefirió esta vía antes que acudir a las autoridades.

“Yo estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy bien, pero no le llegué al precio a esta muchacha (…) Pues que les platico, todos vieron como la cuidé, su casa está buena, tuvo buen seguro, tuvo buena vida, pero no está a gusto, en dos o tres años he vendido un terreno aquí, otro en Chilitas y no le he llegado… ella no está a gusto. Y si las golpeas, vienen y lo matan a uno ahí, en la cárcel. No, yo no estoy para eso, a lo mejor muy listo o muy tonto, yo pienso que listo, yo no quiero estar batallando”, añadió Óscar “N”.