Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

Las cinco escuelas normales de Zacatecas permanecen en paro total este martes. Maestros y estudiantes detuvieron actividades por irregularidades en procesos de transparencia que, aseguran, afectan el desarrollo educativo de los planteles.

Entre las anomalías denunciadas está el retraso en los trámites administrativos para contratar a nuevos maestros que cubran espacios vacíos por renuncias y jubilaciones. Esto ya provocó que docentes no recibieran completo el pago de la segunda quincena de agosto y temen que se repita en septiembre.

Además, los maestros señalan la existencia de 58 a 60 plazas “fantasma”, que deberían estar frente a grupo, pero se desconoce quién las ocupa y en qué áreas están asignadas. Según los docentes, esta situación obliga a cubrir horas extra sin recibir salario adicional.

“Las instituciones están operando con menos personal del que corresponde, lo que afecta directamente la calidad del servicio educativo”, explicó Javier Morales, vocero de los normalistas en paro.

Protestas y advertencia de extender el paro

Los docentes realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Educación, cierres viales y marchas para exigir al Gobierno estatal atender sus demandas. El paro se mantendrá de manera indefinida hasta que se resuelvan los pagos y las plazas pendientes.

Maestros de las secciones 34 y 58 del SNTE advirtieron que la próxima semana escuelas de nivel básico podrían sumarse a las protestas si no se depositan los salarios a tiempo.

El gobernador David Monreal reconoció que el estado enfrenta problemas constantes para cubrir la nómina, ya que Zacatecas no se adhirió al programa de federalización del pago magisterial. Según el mandatario, los retrasos son responsabilidad de la federación, que no envía los recursos en tiempo.

