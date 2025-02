Las clases están suspendidas, pero se mantienen activas las movilizaciones de maestros en Zacatecas.

Los docentes aumentaron el nivel de las protestas al detener por completo la construcción del segundo piso en la ciudad, considerada la obra insignia de la actual administración.

Integrantes de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se sumaron a maestros de Telesecundarias, quienes aseguran tener el apoyo de la ciudadanía, a pesar de los bloqueos escalonados.

Hubo incluso varios conatos de violencia verbal que estuvieron a punto de llegar a los golpes entre ciudadanos y maestros, debido al bloqueo.

Un grupo de taxistas, también encaró a los maestros ante la exigencia de la beca para sus hijos, lo que originó la protesta.

“Por gente como ustedes no crece Zacatecas, lástima… a mí no me interesa lo de ustedes, a mí me interesa que crezca Zacatecas.”

Taxista inconforme.